Clement neemt Club Brugge niets kwalijk

Club Brugge moest op zoek naar een opvolger voor Michel Preud'homme, maakte aan Philippe Clement duidelijk dat hij nog ervaring miste voor de rol van T1, en ging in zee met Ivan Leko, die slechts anderhalf jaar hoofdtrainer was bij kleinere ploegen.



Daar hoort echter een woordje uitleg bij. Clement sprak in februari met voorzitter Bart Verhaeghe en CEO Vincent Mannaert, en kreeg te horen dat hij een van de kandidaten was om Preud'homme op te volgen.



"Ik ben er 200% van overtuigd dat ik het had gekund als hoofdtrainer van Club, maar ik begrijp hun keuze ook", stelt Philippe Clement bij Vista!



"Alles is heel correct verlopen. Zij hebben mij eerst laten voorstellen hoe ik alles zag, qua spelerskern, staf, manier van spelen, sportief beleid,… Maar uiteindelijk is er beslist geweest om voor een ervaren coach te gaan. Dat was op dat moment – twee weken voor het einde van de competitie – alleszins de bedoeling."



Toen doken de namen van Francky Dury, Felice Mazzu en Frank de Boer op. Het werd Ivan Leko, die net had bijgetekend bij STVV, en waarvoor Club Brugge dus een afkoopsom diende te betalen.



"Ook dat is super correct geweest. Bart en Vincent hebben mij gevraagd om nog eens langs te komen, waarbij ik een mooi afscheidscadeau kreeg. Dan hebben ze mij heel het verhaal verteld, hoe alles gegaan is. Ik heb daar dus helemaal geen slecht gevoel aan overgehouden. Ze zijn daar héél correct in geweest. En dat zijn dingen die ik niet vergeet. Want in voetbal weet je maar nooit."



