Analist: "Die twee trainers moeten vrezen voor hun job"

Komend weekend staat er met KV Oostende - AA Gent een degradatietopper op het programma. Rode lantaarn KVO telt een punt, de Buffalo's hebben er drie. Analist Marc Degryse ziet dat Vanhaezebrouck zijn coaching heeft aangepast en vindt het onwaarschijnlijk dat beide coaches voor hun job moeten vrezen.



Voor het eerst twijfelt het Gentse bestuur aan Vanhaezebrouck. "Zijn communicatie leidde tot conflictsituaties. Zowel met het bestuur, de scouting als de spelersgroep. Nu merk je dat Hein positiever probeert te coachen. Het is voor hem onnatuurlijk, maar in deze situatie is het verstandig", aldus Degryse in Het Laatste Nieuws.



"Zondag wordt sowieso een cruciale wedstrijd. Zowel voor Gent als Oostende is het dan van moeten. Eigenlijk is het onwaarschijnlijk dat die twee trainers moeten vrezen voor hun job."







MK