Flaterende videoref gaat opnieuw aan de slag

Videoref Yves Marchand ging in de fout in de wedstrijd Zulte Waregem - Club Brugge. Brandon Mechele haalde Peter Olayinka foutief neer in de zestienmeter, maar videoref Marchand kende geen strafschop toe aan Essevee. Marchand werd achteraf op non-actief gezet. Dit weekend maakt hij zijn wederoptreden.



Zo zal Yves Marchand in het busje zitten tijdens de wedstrijd Sporting Lokeren - Antwerp FC. Het is zijn eerste wedstrijd sinds hij op non-actief werd gezet na Zulte Waregem - Club Brugge op de derde speeldag.



Ook tijdens KV Oostende - AA Gent is er dit weekend een videoref aanwezig.



MK