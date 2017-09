Kums of speler van 40 miljoen euro

Er klinkt niet alleen kritiek aan het adres van René Weiler, die Sven Kums in de tribune liet plaatsnemen. Anderlecht betaalde ruim 6 miljoen voor Kums. Zo komt ook Herman Van Holsbeeck onder vuur te liggen.

De manager van Anderlecht reageert in Sport/Voetbalmagazine op die kritiek. "Het is niet de Kums van Gent. Hij heeft vorig seizoen niet veel gespeeld en hij moet zich aanpassen aan de manier waarop we spelen. Door de positie van Dendoncker moet hij iets hoger spelen en daar heeft hij het moeilijk mee.""Ik hoor bepaalde supporters al zeggen: 'Waarom hebben ze Kums gepakt? Het is geen Tielemans.' Klopt. Maar een nieuwe Tielemans had ons veertig miljoen euro gekost."