Bekermatch Charleroi wijzigt in thuismatch

Op 21 september zou Sporting Charleroi in de Beker van België in actie komen op het veld van La Louvière Centre. Die bekermatch is echter nog omgezet in een thuisduel voor de Zebra's.



Het Tivoli-stadion in La Louvière zou op 15 september gekeurd worden. Bij de Wolven vreesden ze echter voor geen goed nieuws. Zo voldoet de verlichting nog niet aan de gestelde voorwaarden. De gemeente moet voor die dingen instaan.



Nog een argument om de wedstrijd om te draaien: de relatie tussen de twee supporterskampen is niet al te best. De veiligheidsvoorzieningen in het Stade du Pays in Charleroi zijn beter.







