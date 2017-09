Hij moest de nieuwe strateeg worden bij Anderlecht, na het vertrek van Youri Tielemans. René Weiler had echter een andere speelwijze in petto voor Sven Kums. Een verwijzing naar de tribune volgde. Tegen Bayern München moest Kums plots als centrale verdediger opdraven.



Ondankbaar ... ⚽️ — Brecht Dejaegere (@BDejaegere) 12 september 2017

De 28-jarige middenvelder ging in de elfde minuut in de fout op Robert Lewandowski. Strafschop en een rode kaart. Anderlecht ging met 3-0 onderuit in de Allianz Arena.Brecht Dejaegere laat zijn voormalige ploegmaat niet in de kou staan.