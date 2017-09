Fellaini krijgt weer applaus van Mourinho

Manchester United staat voor mooi voetbal. Volgens een aantal analisten en supporters hoort een speler als Marouane Fellaini niet thuis in dat verhaal. José Mourinho koestert zijn Rode Duivel wel. En Fellaini blijft dat vertrouwen niet beschamen.

Tegen het Zwitserse Bazel opende 'Big Fella' de score op Old Trafford, met een kopbal. Een belangrijke goal want United had het moeilijk met de stugge organisatie van de Zwitsers."Fellaini is nogmaals belangrijk voor ons. Ik ben blij dat de supporters dat ook begrijpen", stelde José Mourinho na afloop. "Sinds mijn komst hier geeft hij altijd alles voor mij, zijn ploegmaats en de club.""Ik kan niet méér tevreden zijn met hem. Ik had hem liever gespaard omdat hij net weer fit is, maar na de blessure van Pogba had ik geen keuze. Zeker met een ploeg die zo massaal verdedigde, was zijn kopbalsterkte een extra wapen."Marouane Fellaini sprong geen gat in de lucht. "Ik voel me goed onder Mourinho. Hij kent mijn kwaliteiten en dat is belangrijk voor mij. Ik geef altijd alles op het veld."Fellaini brak de partij open, Lukaku en Rashford zorgden na de rust voor een 3-0 overwinning. De eerste punten zijn binnen.