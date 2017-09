Van Holsbeeck blijft Weiler uit de wind zetten

© www.voetbalbelgie.be - DC

Slecht voetbal, tegenvallende resultaten, een aanwinst van zeven miljoen euro plots achteraan laten opdraven, de nog niet honderd procent fitte Andy Najar opnieuw laten beginnen. René Weiler ligt zwaar onder vuur bij de fans en de media. Herman Van Holsbeeck gaat op de barricades staan.



"Sinds de eerste dag dat hij op Anderlecht kwam, heeft hij veel kritiek gekregen", stelt Van Holsbeeck bij Sporza. "Het bestuur, en ook de spelersgroep, staat unaniem achter Weiler."



"Natuurlijk kan je discussiëren over de positie van Kums. Maar door het uitvallen van Kara moest de schade worden beperkt achterin en werd voor Kums gekozen. Alles kan nu op de trainer gestoken worden, maar wij doen dat niet."



"We gaan nog altijd door met Weiler omdat we weten dat die man enorm veel kwaliteiten heeft. We zijn er nog altijd van overtuigd dat hij de juiste man op de juiste plaats is."



"Weiler is een Zwitser. Hij zegt wat hij denkt. Hij volgt zijn buikgevoel. We moeten verder nu, te beginnen met de wedstrijd tegen Kortrijk."