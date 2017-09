Uitblinker in Pro League wil graag naar PSG

© www.voetbalbelgie.be - DC

Standard nam Jonathan Bolingi begin 2017 over van TP Mazembe. De Congolese aanvaller kwam zes keer in actie en paste niet in de toekomstplannen. Zijn uitleenbeurt aan Excel Moeskroen is een schot in de roos.



De 23-jarige Congolese international is uitstekend bezig in het shirt van Les Hurlus. Dat Moeskroen na zes speeldagen in de top vier staat is mede te danken aan Bolingi, met vijf doelpunten.



"Liefst van al wil ik voor PSG voetballen, dat is van kleins af mijn favoriete club", citeert Sport/Footmagazine Jonathan Bolingi.



Standard lichtte in mei de aankoopoptie.