Racing Genk met 1.300 fans naar STVV

De spanning stijgt bij de supporters van STVV en KRC Genk. Zaterdag staat er weer een Limburgse derby op de agenda. De Kanaries tegen de smurfen. Genk kwam veertien keer winnen op Stayen, vijf keer werd het gelijk en slechts n keer vierde STVV feest in eigen huis.

STVV kan echter met vertrouwen aan de aftrap komen. Steven De Petter en zijn ploegmaten staan op de vierde plaats. Rivaal Racing Genk is pas achtste. Ook na de derby blijft STVV voor Genk staan in het klassement.Stayen biedt plaats aan 11.911 toeschouwers. Daarvan zijn er bijna 10.000 de deur uit. Racing Genk mag 1.300 fans meenemen naar Haspengouw. Die gooien best niet met vuurwerk naar het speelveld, want dat leidde vorig seizoen (kunstgrasveld) tot een stevige boete.Wie de derby live wil bijwonen moet in de voorverkoop toeslaan. De verkoop wordt zaterdagmiddag afgesloten. Er is dus geen loketverkoop.