Neymar weigert hand van tegenstrever (VIDEO)

Celtic was geen partij voor Paris Saint-Germain, dat met 0-5 kwam winnen in Glasgow. Na afloop wou de 18-jarige Anthony Ralston Neymar feliciteren. Dat draaide anders uit.

Neymar and Ralston. Friends and good manners will carry you where money won't go. pic.twitter.com/fTMvXLJRc9 — Sally McQueen (@SallyMcQueen11) 12 september 2017

De jonge verdediger kreeg de opdracht Neymar uit de match te houden. Gemakkelijk is anders. Er kwamen meerdere overtredingen bij kijken. Toen Neymar geel kreeg voor een schwalbe lachtte Ralston hem uit, waarop Neymar hem wat schunnige woorden toezwierde.Na het laatste fluitsignaal weigerde Neymar hem een hand te geven. Er hoorde opnieuw een tirade bij. Neymar was zoom zijn hand voor zijn mond te houden, om liplezers geen kans te geven.“Als hij zo wil doen, is dat goed voor mij”, reageerde Ralston achteraf. “Het kan me niet schelen. ik ga er mijn slaap niet voor laten. Ik was niet bang voor hem.Ik wist gewoon dat ik mijn normale spel moest spelen."