Chelsea-trainer: "Ik vertrouw al mijn spelers"

Antonio Conte bracht vijf andere namen aan de aftrap in de Champions League-partij tegen FK Karabag. Door goals van Pedro, Davide Zappacosta, Cesar Azpilicueta, Tiemoue Bakayoko en Michy Batshuayi (tweemaal) zette Chelsea een tennisscore neer tegen Karabakh, de kampioen van Azerbeidzjan.



"Ik zag veel positieve dingen", zegt Conte bij de BBC. "Het resultaat is goed, we hebben veel goals gemaakt en we hebben de nul gehouden. Het kan niet op", aldus de Italiaanse tacticus.



Conte had vijf wijzigingen aangebracht in zijn opstelling. "Als je in de Champions League mag spelen, betekent het dat de coach je vertrouwt. Mijn boodschap was: ik vertrouw al mijn spelers. Niet alleen met woorden, maar ook met daden. Je hebt meer spelers nodig dan pakweg dertien stuks. Iedereen moet zich ontwikkelen en met elkaar concurreren", stelt Conte.



