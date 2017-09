Van Meir begrijpt niets meer van Weiler

Anderlecht deed het niet onaardig tegen Bayern München. Maar wat als ze niet na elf minuten met tien tegen elf verder moesten? Wat als alle pionnetjes op hun plaats stonden?

"Ik begrijp er helemaal niets meer van. Waarom een vijfmansdefensie opstellen met maar liefst drie spelers die niet op hun positie staan? Najar is geen linksback, Chipciu geen rechtsachter. En Kums? Tja, dat is geen verdediger", stelt de voormalige Rode Duivel in Het Nieuwsblad."Hier is wellicht niet eens grondig op getraind. Vrijdag speelde Anderlecht nog tegen Lokeren, zaterdag was er een uitlooptraining. Veel tijd om dit erin te slijpen is er dan niet. Ik zou Dendoncker daar hebben gezet. Dat is toch logischer? Die heeft gestalte. Je weet dat Kums op voorzetten naar Lewandowski in de problemen ging komen. En Dendoncker heeft wel al achterin gespeeld."