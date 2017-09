Nieuwkomer KRC Genk teruggefloten door Van Holsbeeck

Anderlecht ging voor Clinton Mata en bereikte een overeenkomst met Sporting Charleroi. Maar de rechtsachter belandde niet in het Astridpark. Volgens Herman Van Holsbeeck liet de speler zich vangen door de praatjes van John Bico.

"Het contract van vier of vijf jaar lag klaar enkel zijn handtekening ontbrak maar hij vroeg telkens weer bedenktijd. John Bico heeft Mata helemaal gebrainwasht", stelt de manager van Anderlecht in Sport/Voetbalmagazine."Bij Anderlecht zou hij zogezegd peanuts verdienen. En Bico zou hem aan Chelsea, Arsenal of Manchester United presenteren. In plaats van Engeland zit hij nu via een vreemde constructie bij Genk. Luister: als manager win je en verlies je transfergevechten. Ik zat meestal in het winnende kamp."