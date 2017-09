Doelman Club Brugge weet dat het beter moet

Michel Preud'homme schoof Ludovic Butelle in de play-offs aan de kant en koos voor Ethan Horvath. De Amerikaanse doelman is nu de nummer één, met Guillaume Hubert en Jens Teunckens als concurrenten. Butelle traint nog mee bij de A-kern.



Volgens een aantal supporters zou Club Brugge er goed aan doen Butelle terug voluit in de kern op te nemen. Ze zien geen puntenpakker in de 22-jarige Ethan Horvath, die minder goede punten scoorde bij hoge ballen en bij het uitvoetballen.



"Het moeilijke is beslissen wanneer je ver moet trappen en wanneer niet. Soms overhaast ik het nog te veel. Dat merk ik als ik de wedstrijden herbekijk", is Horvath kritisch voor zichzelf in Sport/Voetbalmagazine.



"Ik heb zeer veel vertrouwen in mijn capaciteiten om saves te doen. Op veilig spelen en proberen de juiste beslissing te nemen, dat is de taak van de doelman. Soms mislukt dat, maar dat overkomt de besten."



"Ik ben nog maar 22 jaar, als doelman ben je dan nog een baby. Matt Ryan kwam op dezelfde leeftijd als ik, denk ik."



DC