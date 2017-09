Fans Lierse bij met vertrek Maged Samy

Na tien jaar vol sportieve en financiële problemen wil Maged Samy Lierse Sportkring van de hand. De kans dat Lierse opnieuw in buitenlandse handen komt, is groot. De supporters zien toch licht in de tunnel schijnen.

Maged Samy zag het groot, groter, grootst. Een nieuw stadion, Europees voetbal, kampioen spelen, de Champions League. Gouden woorden werden zwarte bladzijden in de geschiedenis van de Pallieters. Dat de fans niet treuren om het aangekondigde vertrek van de Egyptische eigenaar is dan ook geen verrassing."GeelZwart is verheugd met het aangekondigde vertrek. Dat verstoppen we niet. Jarenlang hebben we met Maged Samy de weg van de dialoog trachten te bewandelen, om uiteindelijk tot de conclusie te komen dat met de man geen land meer te bezeilen viel. En daarmee is, wat ons betreft, meteen het laatste over Maged Samy gezegd en geschreven.""Wat ons nu vooral bezighoudt, is de toekomst. Wat na het vertrek van Maged Samy en Wadi Degla? Het doel van GeelZwart blijft immers onveranderd: een geloofwaardige betrokkenheid van de supporters bij het beleid van K. Lierse S.K."Enkele buitenlandse partijen tonen belangstelling. De fans hopen dat die overnemer het over een andere boeg gooit."We hopen dat u, uit hetgeen de Liersesupporters de voorbije tien jaar hebben moeten verdragen, de lessen trekt die de vertrekkende broodheren nooit hebben willen leren. We hopen dat u wilt bouwen aan een open familieclub met ruimte voor fanbeleving en respect voor de clubtraditie. En we hopen dat u de meerwaarde inziet van een lokaal verankerde club met nauw betrokken supporters.""Een voetbalclub is geen louter commercieel bedrijf. De supporters zijn de eeuwige eerste aandeelhouders van de club. Lierse is een deel van hun identiteit, van hun zijn. Ze verdienen het betrokken te zijn bij beslissingen die de eigenheid van de club betreffen. Een eerste stap is een nieuwe ondertekening van het Supporterscharter en de bijbehorende afspraken die de club in het recente verleden met de supporters maakte.""Supportersparticipatie is een win-win voor club én supporters. Een gouden aandeel en bijhorend vetorecht, in handen van de supporters, m.b.t. beslissingen die de clubkleuren, de clubnaam, het stamnummer en de locatie van het stadion aangaan, hoeft geen beknotting te zijn van uw rechten als eigenaar of investeerder. Integendeel. Het zou uw positie en moreel gezag net versterken. Het zou goodwill scheppen en eventuele scepsis bij uw komst kunnen overwinnen. Graag denken we hier met u verder over na.""Beste overnemer(s), we hopen in u een partner te zullen vinden die hetzelfde wilt als het overgrote deel van de Liersesupporters: een stabiele, financieel gezonde traditieclub, waarmee supporters zich kunnen identificeren en waar de eigen jeugd een geloofwaardige kans krijgt."