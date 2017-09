KV Oostende met kopzorgen naar clash met AA Gent toe

Zondag is het KV Oostende-AA Gent. Vorig seizoen namen die twee clubs deel aan Play-off 1, nu is dat een strijd tussen de laatste en de voorlaatste! Zowel Yves Vanderhaeghe als Hein Vanhaezebrouck kunnen een overwinning meer dan gebruiken.



Bij de Kustjongens verloopt de voorbereiding op die zespuntenmatch niet helemaal naar wens. Mathias Bossaerts blesseerde zich vorige week bij de Belgische beloften en trainde niet mee. Zarko Tomasevic (voet) trainde ook niet mee. Richairo Zivkovic (hamstrings) liep ook averij op bij een interland.



En dan is er nog Knowledge Musona. De aanvaller is net vader geworden en vertoefde bij zijn vrouw in Duitsland. Musona sluit donderdag terug bij de groep aan.



DC