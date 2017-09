Tielemans scoort in Champions League (VIDEO)

Youri Tielemans kreeg van Leonardo Jardim een basisplaats tegen RB Leipzig. De 20-jarige Rode Duivel mocht als aanvallende middenvelder zijn kans gaan. Dat vertrouwen heeft hij niet beschaamd.

In de 34e minuut gooide Adama Diakhaby de bal voor doel, Tielemans kopte maar doelman Peter Gulacsi bracht redding. Tielemans was alert en prikte in de rebound met links binnen. De Duitsers waren een minuut daarvoor op voorsprong gekomen via de Zweed Emil Forsberg.Tielemans is na Enzo Scifo, Philippe Leonard en Yannick Carrasco de vierde Belg die in het shirt van AS Monaco wist te scoren in de Champions League.In een matige tweede helft moest Monaco-doelman Diego Benaglio zijn ploeg twee keer overeind houden. Zo bleef het 1-1 in Leipzig.