Weiler vroeg om zijn komst naar Anderlecht

Anderlecht haalde op het einde van de zomermercato nog Robert Beric in huis. De Sloveense spits kwam nog niet in actie.



"Ik lees dat Robert Beric ons aangeboden werd. Dat klopt niet. Weiler wilde Beric en ik heb aan Mogi Bayat gevraagd wat zijn situatie was bij Saint-Etienne", stelt Herman Van Holsbeeck bij Sport/Voetbalmagazine.



"Vijf minuten later wist ik alles: of een transfer mogelijk was en hoeveel het moest kosten. Het netwerk van Mogi is indrukwekkend en hij handelt snel."



