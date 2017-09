Als Sven Kums opnieuw kon kiezen

© www.voetbalbelgie.be - DC

Na een wisselvallig seizoen bij het Italiaanse Udinese kon Sven Kums terug bij AA Gent aan de slag. Maar hij ging in op de lokroep van Anderlecht, waar hij als jeugdspeler actief was. Het loopt er echter niet naar wens.



"Hoe vaak zou Sven Kums zich al beklaagd hebben dat hij in juni voor Anderlecht koos en niet voor Gent?", vraagt Geert Foutré, journalist van Sport/Voetbalmagazine, zich af. "Zondag gaf Hein Vanhaezebrouck nog aan wat hij miste in zijn team: spelintelligentie, iemand die op het juiste moment vaart brengt in de aanvallende bewegingen."



"In het AA Gent van dit seizoen had de tandem Vanhaezebrouck-Kums een win-winsituatie geweest, terwijl hij in dit Anderlecht met deze weelde op het middenveld en in het spelsysteem van Weiler op dit moment overbodig lijkt."