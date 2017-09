Aad de Mos: "Weiler hoofdrol in zijn eigen film"

© www.voetbalbelgie.be - DC

De wedstrijd tussen Bayern München en Anderlecht blijft nazinderen. René Weiler koos voor een vijfmansdefensie, met Sven Kums als libero. Een positie die hij niet meester was. Andy Najar was linksback, en niet helemaal fit.



"Zo'n belangrijke ingreep, daar doe je iedereen de das mee om", stelt Aad de Mos bij GVA. "En dan achteraf zeggen dat iedereen goed was behalve Kums? Geweldig hoor."



"Weiler probeert altijd een hoofdrol te spelen in zijn eigen film. Het is niet de eerste keer dat hij dit soort stoten uithaalt met spelers op een andere positie. Zaken die niemand begrijpt. Het lijkt wel of hij met dit soort ingrepen zelf om de strop vraagt..."