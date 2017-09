Man City verlost van uit-syndroom

Vorig seizoen won Manchester City geen enkel duel in de Champions League op verplaatsing. Kevin De Bruyne gooien het nu over een andere boeg, met een 0-4 zege op het veld van Feyenoord. Pep Guardiola is in zijn nopjes.

"Het is zo belangrijk om de eerste wedstrijd te winnen", juicht de Spaanse coach op de clubwebsite. "We hebben natuurlijk nog niets bereikt, maar dit is een uitstekende start van de campagne.""Vorig seizoen wonnen we nooit op vreemde bodem in de Champions League. Daar hebben we het over gehad. Als je als club vooruit wil, dan moet je ook uitduels winnen.""Vandaag hebben we een zeer goed optreden afgeleverd. Natuurlijk hielp de vroege goal ons, maar we zijn doorgegaan met aanvallen en vooruit verdedigen. De hoge druk, de aanvallende stijl en het sterk zijn in de counters tegen ons; we hebben het allemaal gedaan. Ik ben zeer tevreden."In dezelfde groep versloeg Shaktar Donetsk Napoli.