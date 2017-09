Rode Duivels niet tegen Messi of Ronaldo?

De nieuwe FIFA-ranking is bekend. Dankzij de overwinningen tegen Gibraltar en Griekenland klimmen de Rode Duivels van de negende naar de vijfde plaats. Dat is belangrijk in het kader van de loting bij het WK 2018 in Rusland.

FIFA-ranking:

Die vijfde plaats biedt recht op een status als reekshoofd in de poules. BelgiŽ zou dan zeker ťťn van de andere toplanden ontlopen.Eden Hazard en zijn ploegmaten moeten in de resterend voorrondematchen, tegen Cyprus en BosniŽ-Herzegovina, dan wel goed blijven presteren, om die plaats in de top 5 niet terug kwijt te spelen.Duitsland is de nieuwe nummer 1 op de FIFA-ranglijst. Portugal duikt de top 3 in.Dat BelgiŽ niet in een loodzware kwalificatiegroep zit blijkt uit de positie van de andere landen: 36 BosniŽ-Herzegovina, 47 Griekenland, 70 Cyprus, 84 Estland, 206 Gibraltar.

1. (2) Duitsland 1606 punten

2. (1) BraziliŽ 1590

3. (6) Portugal 1386

4. (3) ArgentiniŽ 1325

5. (9) BelgiŽ 1265

6. (5) Polen 1250

7. (4) Zwitserland 1210

8.(10) Frankrijk 1208

9. (7) Chili 1195

10. (8) Colombia 1191

11.(11) Spanje 1184

12.(15) Peru 1103

13.(18) Wales 1089

14.(14) Mexico 1085

15.(13) Engeland 1056

16.(17) Uruguay 1043

17.(12) ItaliŽ 1035

18.(16) KroatiŽ 977

19.(22) Slowakije 967

20.(23) Noord-Ierland 945