Voorzitter Anderlecht spreekt zich uit over Weiler

© www.voetbalbelgie.be - DC

René Weiler ligt weer onder vuur. Deze keer horen er bij het povere voetbal - naar de normen van Anderlecht - ook tegenvallende resultaten. Tel daar nog omstreden tactische keuzes bij en de houding van de Zwitserse coach bij.



"Ik vind dat onze trainer de jongste weken onrechtvaardig is behandeld", reageert voorzitter Roger Vanden Stock in Het Nieuwsblad. "Ik heb alle trainingen gezien en ik zie telkens dat hij uitstekend werkt levert met zijn staf."



"We hebben een goede trainer en we steunen hem voor de volle honderd procent."



Manager Herman Van Holsbeeck sprak zijn steun voor de coach al eerder uit. "Iedereen staat unaniem achter Weiler."



In de spelersgroep zou er echter geen unanimiteit zijn, wat verwonderlijk is als de resultaten tegenvallen. Een aantal spelers lieten off the record weten dat ze geschokt waren toen ze hoorden dat Sven Kums plots als verdediger moest opdraven.