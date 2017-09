Leko: "Zijn foutjes zijn pijnlijk, ook voor hem"

Club Brugge ging op speeldag zes onderuit op bezoek bij Excel Moeskroen. De Henegouwers wonnen met 2-1. Ethan Horvath ging niet vrijuit bij het tweede doelpunt. Trainer Ivan Leko neemt hem in bescherming.



"Zijn foutjes zijn pijnlijk, ook voor hem, maar dat is geen probleem. We moeten accepteren dat dit kan gebeuren bij iemand die 22 jaar is", citeert Het Laatste Nieuws de Kroaat.



"Kijk, hij is 22 jaar, terwijl keepers op hun best zijn na hun dertigste. We werken hard aan zijn mentaliteit en persoonlijkheid. Alles komt met wedstrijden te spelen."











MK