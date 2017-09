Sterkhouder KRC Genk: "Match van levensbelang tegen STVV"

Limburg maakt zich op voor de derby tussen STVV en KRC Genk van zaterdag. Ruslan Malinovskyi blikt vooruit.



"De derby is speciaal. Voor de club, de fans en de spelers. Het zal er heet aan toe gaan. We zijn klaar voor zaterdag. Voor de fans is dit een match die gewonnen moet worden. Ik besef dat het voor de fans van levensbelang is", aldus Malinovskyi tegenover het officiële clubkanaal.



De Oekraïner is op zijn hoede voor de Kanaries. "Ze zijn goed gestart dit seizoen. Ze hebben ook enkele nieuwe spelers. Ze hebben ook een andere coach. Het is dus een ander team. Daar moeten we op voorbereid zijn. Zij hebben vijf punten meer, wij proberen er drie af te pakken."







MK