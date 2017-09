"Meer uit die ploeg uithalen, dat is onzin"

© www.voetbalbelgie.be - DC

René Weiler loodste Anderlecht naar de landstitel. Critici stelde toen dat Weiler meer uit die ploeg had kunnen halen. Een kampioen zonder glans. Nu klinkt er opnieuw kritiek. De keuze van Weiler voor Sven Kums als centrale verdediger bracht de poppetjes aan het dansen. Yannis Anastasiou vindt dat goedkoop.



"Weiler traint elke dag met die jongens. Iedereen zegt van zichzelf dat hij meer zou halen uit die ploeg, maar dat is onzin. Weiler weet beter dan wie ook wat erin zit", stelt de Griekse trainer van KV Kortrijk in HLN.



"Weet je: wij, trainers, hebben altijd een idee, we denken dat een speler met bepaalde kwaliteiten een oplossing kan bieden. Soms valt dat mee, soms tegen."