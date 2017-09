Dejaegere roept ploegmaat AA Gent tot de orde

Uitgeschakeld in de voorronde van de Europa League, slechts 3 op 18 in de competitie. AA Gent moet dringend een andere weg bewandelen.

Acht officiële matchen zonder overwinning, dat wekt wrevel. Ligt het aan de trainer? Zijn de spelers uitgekeken op de coach? Geven alle spelers wel alles op het speelveld?Zondag is het KV Oostende-AA Gent. De laatste tegen de voorlaatste. De Buffalo's moéten punten pakken."Deze week heb ik op training toch ook eens durven roepen. Ik heb me boos gemaakt op een medespeler die misschien niet alles gaf", zegt Brecht Dejaegere aan Het Laatste Nieuws. "Nadien is dat goed uitgepraat, als je iemand onder zijn kloten geeft moet je dat nadien ook samen durven relativeren."