Vanhaezebrouck: "De wet van Murphy"

Zondag staat de degradatietopper tussen KV Oostende en AA Gent op het programma. De Kustploeg telt amper een punt na zes speeldagen, de Buffalo's hebben drie punten. Hein Vanhaezebrouck blikt vooruit.



“We hebben last van de wet van Murphy. Andere clubs maken ook fouten, maar wij betalen de onze altijd cash”, aldus Vanhaezebrouck tegenover Het Nieuwsblad.



“Dat kunnen we alleen verhelpen door nóg meer focus en nóg scherper te verdedigen. Ook op stilstaande fases. Het is aan de groep om te bewijzen dat we 90 of zelfs 95 minuten scherp kunnen zijn. Maar ik zie goeie tekenen op training. Nu moeten we tonen dat we die paar extra procenten die toppers altijd brengen, elke wedstrijd kunnen brengen.”







MK