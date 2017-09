Stuivenberg met vertrouwen naar STVV

Net geen Play-off 1 vorig seizoen voor Racing Genk. Dit seizoen moet het anders en beter. Er kwamen spelers bij, en er mocht - op Timothy Castagne na - niemand vertrekken. Een duidelijk signaal van de clubleiding, die op een plaats in de top drie aast. Dan morsen de Genkies beter geen punten tegen aartsrivaal STVV.





Racing Genk telt 8 op 18 en staat pas op de achtste plaats. De Kanaries schoten beter uit de startblokken, met 13 op 18."De derby, er is geen ontkomen aan", knikt de Nederlandse trainer Albert Stuivenberg op het clubkanaal. "Ik heb dit vorig seizoen twee keer mogen meemaken. Het zijn bijzondere matchen. Als speler en als trainer heb ik dat soort matchen meerdere malen meegemaakt. Ik kijk er wel naar uit."Genk hield zijn basiskern samen en voegde er onder meer Marcus Ingvartsen aan toe. Goed voor een nieuw clubrecord van 5 miljoen euro.Bij STVV was het een komen en gaan van spelers. Ze zagen ook de trainer, na een contractverlenging, vertrekken. Met dat nieuwe verhaal staan ze nu op de vierde stek, vijf punten boven Racing Genk."Ze staan verdiend op die plaats", merkt Stuivenberg op. "Ze hebben het heel goed gedaan op het vlak van de resultaten. Beter dan wij. En ze hebben thuis alle matchen weten te winnen.""Maar ik heb er vertrouwen in. Het kunstgras zie ik niet als een nadeel. Wij hebben graag de bal in de ploeg en brengen hoog combinatievoetbal. Dan is een kunstgrasveld zeker geen nadeel."