Voorzitter AA Gent schept duidelijkheid

Na de puntendeling tegen Racing Genk zat de clubleiding van AA Gent urenlang samen. Een crisisberaad. Met die 3 op 18 en uitschakeling in de voorronde van de Europa League wordt druk gespeculeerd over een mogelijk ontslag van Hein Vanhaezebrouck. Zondag zou het D-Day zijn.

AA Gent speelt dan in en tegen KV Oostende, de rode lantaarn. Bij een nederlaag krijgen de Buffalo's die laatste plaats in handen.Marc Coucke liet al weten dat Yves Vanderhaeghe nog stevig in het zadel zit. Pas na speeldag 10 zou er een evaluatie op de agenda kunnen staan.Ivan De Witte reageert nu ook op de speculaties, met een schrijven op de website."Beste supporters,Het is niet mijn gewoonte om te reageren op wat verschijnt in de media, maar vandaag wil ik dat wel doen naar aanleiding van bepaalde opinies die gepubliceerd werden.Ik heb goed geluisterd naar de meerderheid van onze supporters, naar onze spelers en naar onze bestuursleden en ik bevestig nogmaals dat we achter onze trainer blijven staan ongeacht het resultaat van aanstaande zondag.De doelstellingen van de club liggen op langere termijn zoals we ook de voorbije drie jaar hebben bewezen. Daarom wenst de club niet van de ene speeldag naar de andere geassocieerd te worden met een crisissfeer.Ik wou dit nog eens duidelijk maken voor al wie KAA Gent van nabij volgt!Uw voorzitter,Ivan De Witte"