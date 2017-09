Yannick Ferrera hoopt nu op een snelle klik

© www.voetbalbelgie.be - DC

Geen puntenwinst voor KV Mechelen op bezoek bij Club Brugge. Malinwa blijft zo onderaan hangen met 4 op 21.

"We trappen 15 keer op doel, krijgen 11 corners en dat op Club Brugge. Dat krijgen niet veel tegenstanders hier", zuchtte Yannick Ferrera na afloop.



"Maar we maakten enkele grote fouten en gaven belachelijke doelpunten weg. Dan staat er plots 2-0 bij de rust op het bord na een eerste helft waarin we te weinig durfden. In die tweede helft hebben mijn spelers bewezen dat de gedrevenheid er was. Alleen, we scoren niet."



"In al onze wedstrijden brachten we wel goede combinaties op de mat. Ook de mentaliteit en de inzet zit goed. Alleen vliegt de bal niet tegen de touwen. We scoren niet en geven simpele goals weg. Ik herhaal, we zijn een goede ploeg, maar enkel tussen de twee backlijnen. Aan de kwaliteit ligt het niet. Het is alleen hopen op een snelle klik."



"De mentaliteit zit goed en ons voetbal ook. We hopen door hard te blijven werk en knokken dat het zal veranderen", stelt Ferrera via het clubkanaal. "En dat we kunnen scoren."



"Een ontslag? Daar ben ik niet mee bezig. Het bestuur ziet ook dat het momenteel tegenzit en dat we – geen verwijt aan onze aanvallers, wel een vaststelling – met een scoringsprobleem zitten."



Misschien kan Malinwa dat pijnpunt wegwerken in de bekermatch tegen Bocholt. Daarna zakt STVV naar KV Mechelen af. Een week later volgt een verplaatsing naar Moeskroen.