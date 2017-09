Rits: "Hetzelfde liedje bij KV Mechelen"

KV Mechelen wist niet te stunten op bezoek bij Club Brugge en blijft zo met 4 op 21 onder de verwachtingen presteren.



"Ik denk dat Brugge in de eerste helft beter was. Na de rust kwamen we sterker voor de dag. Alleen sta je op dat moment al twee doelpunten in het krijt", stelt aanvoerder Mats Rits via het clubkanaal.



"Het is de laatste weken hetzelfde liedje, maar momenteel zitten we in een periode dat we zo’n doelpunten slikken."



"Het enige wat we kunnen doen is blijven werken. Dat hebben we ook gedaan na de pauze, want het is de enige manier om het tij te keren. Ik hoop dat we snel eens kunnen proeven van een overwinning."



DC