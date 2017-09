Rob Schoofs: "We kopen er niets mee"

© www.voetbalbelgie.be - DC

KV Mechelen leed op de zevende speeldag een 2-0 nederlaag tegen Club Brugge. Malinwa telt nog maar 4 op 21. "Een gebrek aan efficiŽntie vooraan en achteraan zorgde vanavond voor deze uitslag", luidt de analyse van Rob Schoofs.



"Op zich spelen we niet slecht, maar we kopen er niets mee. Dat tikkeltje geluk ontbreekt om punten te rapen. We moeten efficiŽnter omspringen met de kansen die we krijgen", stelt de linksvoetige middenvelder op de clubsite.



"Hopelijk volgt snel een overwinning. Dat heeft de groep nodig om een boost te krijgen. Woensdagavond moeten we absoluut winnen."



KV Mechelen speelt dan thuis in de Beker van BelgiŽ tegen Bocholt. Zaterdag zakt STVV naar Mechelen af.