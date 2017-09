Ivan Leko niet tevreden over aantal spelers

Club Brugge kwam in de eerste helft twee keer tot scoren tegen KV Mechelen. Na de rust vielen er geen goals te noteren. Zo blijft Club met 18 op 21 mee bovenaan meedraaien. Ivan Leko is niet helemaal tevreden.



Volgens Ruud Vormer moest Club Brugge zakelijke gespeeld hebben, dan was het 5-0 of 6-0. Ivan Leko beaamt die woorden.



"Ik ben blij met de overwinning, maar in de tweede helft miste ik het killerinstinct bij ons. De bal niet afspelen als je ploegmaat vrij staat, daar ben ik ik niet blij mee. Die mentaliteit moet eruit."



Onder meer Anthony Limbombe en Emmanuel Dennis mogen zich aangesproken voelen.



DC