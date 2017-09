Toch andere keeper bij Anderlecht tegen Kortrijk?

© www.voetbalbelgie.be - DC

René Weiler liet tegen Sporting Lokeren Frank Boeckx terug onder de lat plaatsnemen. Boeckx zou zijn nummer één in de competitie zijn. Matz Sels deed het echter prima tegen Bayern München.



Volgens Het Laatste Nieuws blijft Sels in de elf. Dat René Weiler zijn keeperskeuze wijzigt, zou onder druk van het bestuur gebeuren, die liever Sels als 'numero uno' zien.



Weiler haalde na Bayern-Anderlecht zwaar uit naar Sven Kums, die de ploeg in de steek had gelaten. Kums mag mee naar KV Kortrijk, zijn ex-club. Waarschijnlijk begint hij op de bank.