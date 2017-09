Moet Club Brugge Diaby op het matje roepen?

© www.voetbalbelgie.be - DW

Club Brugge versloeg KV Mechelen met 2-0. Goed voor 18 op 21. Ivan Leko stelde na afloop dat hij niet helemaal tevreden was over de prestatie van enkele (zelfzuchtige) spelers. Daar kan ook Abdoulay Diaby bij horen.



De Malinese aanvaller is na een seizoen zonder goals op zoek naar zijn beste vorm. Diaby scoorde tegen Eupen en Kortrijk. De honger naar meer is groot. Een spits die niet scoort, loopt gefrustreerd rond. Maar er zijn natuurlijk grenzen.



Bij de 1-0 van Wesley Moraes vierde Abdoulay Diaby niet mee. Hij was boos, omdat Ruud Vormer hem in een vorige fase de bal niet gaf. Toen Ethan Horvath treuzelde bij een uitgooi maakte Diaby zijn onvrede opnieuw duidelijk.



Ivan Leko wil één blok op het veld zien. Diaby zal het over een andere boeg moeten gooien.