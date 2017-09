Preud'homme aan de slag de Ligue 1?

Michel Preud'homme lastte na drie seizoenen bij Club Brugge een sabbatjaar in, om weer tot rust te komen, fysiek en vooral mentaal. Preud'homme brengt veel tijd door in zijn villa in Bordeaux. Leidt dat tot een avontuur in de Ligue 1?





De voormalige doelman zou Roberto Martinez na het WK 2018 kunnen opvolgen als bondscoach van de Rode Duivels.Thomas Meunier werkte bij Club Brugge samen met Michel Preud'homme en ziet hem graag bij de Duivels belanden."De nationale ploeg is voor Michel het beste plan", stelt de verdediger van Paris Saint-Germain tegenover Het Laatste Nieuws. "Als Martínez niet verlengt, moet Michel de leiding nemen – ik zie niemand anders…""Hij is eerlijk en behandelt iedereen hetzelfde. Of je nu Ronaldinho heet of Jean-Pierre, dat maakt niet uit. Als hij iemand op zijn plaats moet zetten, doet hij dat. Ik waardeer hem enorm als coach.""Ik heb altijd gedacht dat hij op een dag trainer zou zijn van Bordeaux. Ik ben ervan overtuigd dat hij succes zou hebben. Ik zie hem met Bordeaux of Lyon in de top 4 of top 3 eindigen. Maar hij moet willen, hé. Ach, Michel heeft gelijk dat hij profiteert van het leven."