Vanhaezebrouck geen optie voor Anderlecht?

Herman Van Holsbeeck liet weten dat een ontslag van René Weiler niet aan de orde is. Er klonk een stevige lofbetuiging. Volgens Het Laatste Nieuws houden ze daar bij AA Gent wel rekening mee.

De Buffalo's tellen 3 op 18 en staan op de voorlaatste plaats. De ambitie was meestrijden voor de landstitel. Lang Europees meedraaien, dat was een tweede doelstelling. Dat verhaal liep echter al in de voorronde af, tegen het Oostenrijkse SC Altach."Van het bestuur (AA Gent, nvdr.) horen we dat men de zaken niet wil bruuskeren, maar dat men de week met de duels tegen Oostende en Zulte Waregem en de midweekse bekermatch op Geel eerder als één geheel ziet", schrijft HLN.

"Een ontslag wil men nog altijd vermijden, ook in de wetenschap dat Vanhaezebrouck binnen de kortste keren een Belgische concurrent naar succes kan leiden."