Na lang blessureleed keerde Andy Najar terug in de elf bij Anderlecht. Volgens zijn entourage en de speler zelf was dat misschien nog een tikje te vroeg. Maar Najar moest opdraven tegen Lokeren én tegen Bayern München. De Hondurese international belandde terug in de lappenmand.

Klonk er eerst dat een operatie nu echt niet meer te vermijden was, dan kiezen de betrokken partijen nu voor een andere aanpak.Najar krijgt opnieuw een individueel trainingsprogramma van de medische staf. Zijn situatie zal week per week worden opgevolgd.

De rechterflankspeler is opgelucht dat een operatie aan de hamstring vermeden zou kunnen worden.



Net als bij een operatie zal hij echter tot januari out zijn. Is er dan geen beterschap dan volgt er alsnog een medische ingreep.