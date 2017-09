Het succesrecept voor Kevin De Bruyne?

Kevin De Bruyne doet het uitstekend bij Manchester City. Zijn trainer Pep Guardiola heeft niets dan lof voor zijn Rode Duivel. Met dank aan het systeem dat Guardiola zijn spelers oplegt.

"Guardiola streeft naar een overmacht in het centrale deel van het veld, maar die strook is ook het drukst bezet", schrijft voetbalexpert Wijffels in het Algemeen Dagblad. "Daarom zocht hij in die drukte extra ruimtes."In het hoofd van de Man City-trainer is het veld verdeeld in vijf stroken. Twee spelers die op dezelfde flank spelen (een rechtsbuiten en een rechtsachter bijvoorbeeld) mogen nooit op dezelfde strook actief zijn."Zij moeten ieder een baan uitkiezen en dat een hele wedstrijd door steeds op elkaar afstemmen. Zo verplaatsen al zijn spelers zich voortdurend tegenover elkaar op het veld", aldus Wijffels."Door die dynamiek en doordat er oneindig veel stellingen mogelijk zijn, raken tegenstanders het spoor bijster. Zij moeten zoveel keuzes maken dat bij het gros de organisatie vroeg of laat instort.""Want naast de vijf banen creëert Guardiola met horizontale lijnen nog eens een aantal vlakken, dat het systeem nog veel verfijnder maakt." Op die manier creëert hij meer ruimte voor balkunstenaars als De Bruyne.