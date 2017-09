Benteke krijgt de rode lantaarn

Geen prettige tijden voor Christian Benteke bij Crystal Palace. Na het ontslag van Frank de Boer heeft de komst van Roy Hodgson niet voor het gewenste schokeffect gezorgd. The Eagles zijn naar de laatste plaats in de Premier League afgezakt!





Crystal Palace kreeg Southampton op bezoek. Net als tegen Burnley liep het al in de beginfase mis. Steven Davis opende in de vijfde minuut de score op Selhurst Park (0-1).Veel goede wil bij de nieuwe ploeg van Roy Hodgson. Dat volstaat echter vaak niet in het voetbal. In de aanval kwam Christian Benteke er zelden aan te pas.De Londense club staat al 438 minuten droog. Een nieuw record voor Crystal Palace, maar dan geen cijfer om mee te pronken.Ook voor de 26-jarige Christian Benteke ziet het er niet goed uit: 450 minuten in de Premier League zonder goal. Vorig seizoen prikte hij 15 keer raak in 3138 minuten. Zijn laatste doelpunt dateert van 14 mei 2017, toen Crystal Palace Hull City met 4-0 wandelen stuurde.Het moet anders en beter. Met wedstrijden tegen Manchester United, Manchester City en Chelsea op de agenda lijkt er weinig licht in de donkere tunnel te schijnen.