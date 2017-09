GSM van STVV-revelatie De Norre trilt constant

© www.voetbalbelgie.be - DC

Vorig seizoen moest Casper De Norre in het shirt van ASV Geel rondlopen, in de eerste amateurliga. De 20-jarige Herkenaar is nu een 'big hit' in de Pro League. In de derby tegen Racing Genk stak hij Thomas Buffel in zijn achterzak.



De student marketing annex profvoetballer hoopte door te kunnen breken als middenvelder. Met zijn snelheid, wendbaarheid en technische bagage maakt De Norre furore als linksachter.



Bezus en Dussaut scoorden, voor De Norre was er een staande ovatie weggelegd. "Op het einde van de match had ik last van krampen, daarom vroeg ik zelf om een vervanging. Ik heb als het ware zelf voor dat applaus gezorgd", grapt De Norre tegenover Voetbalbelgie.be.



"Het was een zware wedstrijd, waarin ik vaak de lijn gedaan heb. Genk had in de derby misschien wel het meeste balbezit, maar wij dwongen het meeste doelkansen af. Wie veel kansen creëert heeft meer kans dat de bal goed valt. Ook tegen Genk was dit duidelijk het geval."



Feest bij STVV, dat met 16 op 21 vrolijk blijft meedraaien in de top vier. Voor Racing Genk is het andere koek: 8 op 21 en een plaats in de rechterkolom.



Casper De Norre liep vijf jaar bij de jeugd van KRC Genk rond. Via Standard belandde hij in 2015 terug bij STVV.



"Ik ken nog enkele jongens bij Genk. Deze overwinning smaakt dus wel zoet, maar deze overwinning is even belangrijk als een andere."



"Ik leer elke dag bij over mijn taken als linksachter. Ik doe het dan ook beter en beter. Ik ontwikkel nu zelfs een bepaalde liefde voor die positie. Ik vind het nu zelfs even leuk als op het middenveld spelen."



"Of er tijd is voor een feestje? Dinsdag spelen voor de beker tegen OH Leuven en zaterdag is het al tegen KV Mechelen. We moeten verder gaan op ons elan. We gaan lekker genieten van deze derbyzege. En ik moet aan de slag met mijn gsm, want die trilt constant. Het ene bericht na het andere komt binnen."