STVV-fans jennen Genkse aanhang met tifo

Deze keer geen appelmoes, wel smurfentaart. STVV versloeg Racing Genk met 2-1. Niet alleen die zege valt in de smaak bij de aanhang van de Kanaries. Dat ze nu acht punten voor staan op de aartsrivaal is voor velen de kers op de taart.



Voor de aftrap maakten de Truiense fans al allusie op de stand in de Pro League met een tifo 'The tables have turned'.



93 minuten later ziet het verschil in het klassement er nog wat groter uit, van vijf naar acht punten. STVV staat stevig in de top zes, Racing Genk staat in de rechterkolom.



"We zullen keihard moeten werken om uit deze situatie te komen", stelde Albert Stuivenberg na afloop. Collega Jonas De Roeck had het ook over hard werken. "We kunnen even genieten van deze mooie derbyzege en zondag beginnen we aan de voorbereiding op onze bekermatch. We moeten hard blijven hard werken, match na match."



DC