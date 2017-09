Club Brugge heeft oplossing voor verdediger

Club Brugge versloeg KV Mechelen met 2-0. Voor Saulo Decarli was het zijn derde wedstrijd. Frédéric Dupré vond de Zwitserse nieuwkomer de zwakste schakel bij de Bruggelingen.



De ex-speler van Eintracht Braunschweig trapte tegen zijn eigen been toen hij de bal wou wegwerken. "Dat zijn zaken die mij doen denken: 'dat is toch geen grote voetballer'. En er zijn nog meer acties waaruit blijkt dat hij zeer beperkt is in het voetballen. Ik denk dat dat toch een probleem is naar de opbouw toe", stelde Frédéric Dupré tegenover Play Sports.



Volgens Marc Degryse biedt de oplossing voor dat probleem zich aan. "In principe is Banoit Poulain daar gewoon de eerste keuze."



De Franse verdediger lag even in de lappenmand. Poulain wordt eerstdaags terug in de ploeg verwacht.



MW