STVV heeft de derde plaats te pakken

Guido Brepoels leidde STVV in 2010 naar de vijfde plaats. Zijn de Kanaries op weg naar een tweede deelname aan Play-off 1?





Casper De Norre

Jonas De Roeck

Na een 13 op 18 tegen AA Gent, Zulte Waregem, Standard, Anderlecht, Waasland-Beveren en Antwerp boekte STVV een 2-1 zege in de derby tegen Racing Genk.Dankzij de overwinning van Zulte Waregem tegen Moeskroen (2-1) klimmen Sascha Kotysch en zijn ploegmaten naar de derde plaats in de Jupiler Pro League.Club Brugge telt 18 op 21, Charleroi heeft 17 punten en STVV 16. Zulte Waregem en Moeskroen volgen met 13 stuks. Antwerp is zesde met 12 punten. Waasland-Beveren, Kortrijk en Anderlecht hebben 9 punten.Voor de Kanaries liggen zeven van de dertig speeldagen achter de rug. Het seizoen is nog lang. De spelers en staf bewaren de nodige rust."We wisten dat het niet makkelijk zou worden in het begin van het seizoen, maar 16 op 21 is ongelooflijk", stelt revelatietegenover Voetbalbelgie.be. "We moeten niet over Play-off 1 spreken, daar is het nog veel te vroeg voor. Er kan nog veel gebeuren. We moeten met onze beide voeten op de grond blijven.""Met 2-1 winnen tegen Racing Genk, dat is natuurlijk genieten", stelde trainer. "Maar we leven van match tot match. Dinsdag is er de bekermatch tegen OH Leuven, die is ook belangrijk. En dan KV Mechelen. We zien wel waar we uitkomen. Nu we zo hoog blijven staan, gaan andere ploegen misschien ook anders spelen tegen ons. Meer verdedigend, waar wij dan een antwoord op moeten vinden."STVV trekt zaterdag naar KV Mechelen, dat 4 op 21 telt en de punten broodnodig heeft. Daarna is Sporting Charleroi te gast op Stayen. In de heenronde volgen nog Lokeren, KV Oostende (thuis), Excel Moeskroen (thuis), Club Brugge, Eupen (thuis) en KV Kortrijk.