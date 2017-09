Vanhaezebrouck: "Eindelijk in het voordeel van AA Gent"

Bij AA Gent kunnen ze opgelucht ademhalen. De trip naar rode lantaarn KV Oostende leverde drie punten op. De eerste zege in negen officiële matchen.

Gedaan met lachen met de Gantoise, we're back on track! #kvognt #jpl — Pieter Vantieghem (@Buffelke) 17 september 2017

We zijn 1/4e van de competitie en KAA Gent heeft zijn eerste zege en viert het als een titel. Knap! #kvognt — Brian (@DenBirre) 17 september 2017

De laatste tegen de voorlaatste, een aangenaam schouwstuk leverde dat niet op. De angst regeerde, vooral in de eerste helft. Kubo brak de partij open, na een misverstand tussen Vanhamel en Lombaerts. Pas in de extra tijd viel de beslissing, met de 0-2 van Verstraete."Zowel Oostende als Gent kunnen heel goed voetballen, maar dat kwam er door de druk op deze wedstrijd niet echt uit. Toch moet je durven blijven combineren en dat hebben we gedaan. Dat vind ik een lichtpunt", vertelde Hein Vanhaezebrouck na afloop."Het doelpunt gaf ons vertrouwen en daardoor beterde het. Op basis van de tweede helft winnen we hier verdiend.""Bij ons weet je trouwens nooit. Na de 86e minuut hebben we al vaak doelpunten geslikt. Het gebeurt altijd op het einde bij ons en nu is dat eindelijk eens in ons voordeel."AA Gent verdubbelt eensklaps zijn puntenaantal en klimt van de vijftiende naar de dertiende plaats."We verdienden deze overwinning al veel langer, maar daardoor doet ze net dat tikkeltje meer deugd", merkt de Gentse coach tevreden op.Op de achtste speeldag neemt AA Gent het in de Ghelamco Arena op tegen Zulte Waregem.