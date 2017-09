Vanderhaeghe is vragen over zijn job beu

Zeven speeldagen, slechts één punt. KV Oostende zag AA Gent met 0-2 winnen in de Versluys Arena. Na afloop stelde een journalist een vraag over de druk die er op de schouders van de trainer ligt.

Kvo 2 kansen, 1 keer voorlangs en 1 op de paal, en dan valt bal verkeerd en 0-1 #kvognt.

Er zijn zo van die jaren... — Marc Coucke (@CouckeMarc) 17 september 2017

"Moet ik nu echt nog eens antwoorden op de vraag of ik nog veel respijt heb?", reageerde Yves Vanderhaeghe misnoegd. "Ik heb er genoeg van om elke keer mijn job te moeten verantwoorden. Vraag iets over de match, over de strafschopfases en hou de mensen in eer."