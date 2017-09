Moet Stuivenberg ook vrezen voor zijn job?

© www.voetbalbelgie.be - DC

Racing Genk leed een 2-1 nederlaag tegen STVV. Het groter aandeel aan balbezit leverde opnieuw te weinig rendement op. Genk zakt naar de rechterkolom, waar de top drie de doelstelling is.



Het Laatste Nieuws weet dat hij ook steun in de kleedkamer aan het verliezen is. "Stuivenberg is een opleider, een academicus. Een ideale gids voor de jonge kerels in de Genkse kern. Maar wat met de gevestigde waarden in de kleedkamer? Zij kijken hoe langer hoe meer de andere kant op als hij spreekt", schrijft Het Laatste Nieuws.



"We zijn benieuwd of Stuivenberg genoeg motivator is om deze ploeg door deze moeilijke periode te loodsen, want op dit moment is het dooie boel. Op het veld en in de dug-out. Wat zijn voorganger misschien te veel had, heeft Stuivenberg te weinig."