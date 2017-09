Frank Raes: "Extra Time bevoordeelt Anderlecht niet"

Een praatavond over voetbal. Een aantal clubs komen miniem of zelfs niet in beeld. Extra Time draait vooral rond de topclubs. Anderlecht wordt volgens velen stiefmoederlijk behandeld. Frank Raes betwist dat.



"Bij Anderlecht vinden ze nochtans dat we hen te kritisch benaderen", lacht Raes in Het Nieuwsblad. "We zouden grote clubs bevoordelen, maar dat is niet zo. Grote clubs verdienen die aandacht ook. Ik weet waar dat vandaan komt: voetbal polariseert, daarom kijken de mensen ook naar Extra Time."



"Neutrale liefhebbers bestaan, maar die zijn in de minderheid. De supporters zitten vaak met een soort blindheid. Ik ben zelf supporter van Beerschot. Ik heb daar gevoetbald, mijn vader is daar geboren, ik ga af en toe eens kijken. Maar die blinde haat van sommige Beerschotsupporters tegen Antwerp of Berchem, die heb ik niet."



"Ik heb ook bij Antwerp gespeeld, een paar testwedstrijden onder trainer Vic Mees. Als Antwerp goed speelt, maakt mij dat ook blij. Of Zulte Waregem, of Waasland-Beveren. Toen ik sportjournalist werd, heb ik die blindheid van de supporter volledig laten varen.”



MW